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25 декабря 2020, 17:55 4

На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик: движение временно ограничено

25 декабря 2020, 17:55 4
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Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту
Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту
Фото: Нацполіція
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На автодороге М-03 Киев-Харьков 25 декабря произошла авария, движение временно заблокировали.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной полиции.

Авария произошла на трассе М-03 Киев-Харьков, на 55 км в направлении Харькова. Посреди дороги перевернулся грузовик.

Движение пришлось временно заблокировать, водителей направляли на встречную полосу.

Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту.

"Соблюдайте правила дорожного движения и сигналов регулировщика", — обращаются к главам патрульные.

Напомним, недавно на Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек.

Украина ДТП аварія Харьков авария
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