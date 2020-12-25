На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик: движение временно ограничено
Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту
Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту
На автодороге М-03 Киев-Харьков 25 декабря произошла авария, движение временно заблокировали.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной полиции.
Авария произошла на трассе М-03 Киев-Харьков, на 55 км в направлении Харькова. Посреди дороги перевернулся грузовик.
Движение пришлось временно заблокировать, водителей направляли на встречную полосу.
Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту.
"Соблюдайте правила дорожного движения и сигналов регулировщика", — обращаются к главам патрульные.
Напомним, недавно на Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек.
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