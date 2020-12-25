На автодороге Киев-Харьков перевернулся грузовик: движение временно ограничено

Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту

Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту

Фото: Нацполіція

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Патрульной полиции.

Авария произошла на трассе М-03 Киев-Харьков, на 55 км в направлении Харькова. Посреди дороги перевернулся грузовик.

Движение пришлось временно заблокировать, водителей направляли на встречную полосу.

Полиция просит по возможности воздержаться от поездок по этому маршруту.

"Соблюдайте правила дорожного движения и сигналов регулировщика", — обращаются к главам патрульные.

Напомним, недавно на Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек.