Запорожский облсовет прекратит полномочия новоизбранного председателя, - проект решения

Предполагается досрочное прекращение полномочий трех депутатов, среди которых и избранный частью депутатов председатель

Предполагается досрочное прекращение полномочий трех депутатов, среди которых и избранный частью депутатов председатель

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Запорожской областной рады.

Внесен проект решения Запорожского областного совета о досрочном прекращении полномочий депутатов восьмого созыва Сергея Селевича, Романа Терехова и Виталия Толочека. Эти три депутата были избраны в областной совет на местных выборах от партии "Слуга народа", однако заявили о выходе из фракции этой политсилы и создание "Зе фракции". Частью депутатского корпуса Виталий Толочек был избран председателем Запорожского облсовета, по крайней мере, об этом заявляла новосформированная в облсовете большинство.

В соответствии с проектом решения, эти три депутата сами подали заявления о прекращении депутатских полномочий.

Проект решения о прекращении полномочий депутатами, в частности, и новоизбранным председателем, может быть рассмотрен уже сегодня, 23 декабря, во время продолжения пленарного заседания первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря Виталий Боговин заявил о своем избрании председателем Запорожского облсовета, а уже 17-го в Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию и избрали нового председателя. Также четверо депутатов Запорожского облсовета вышли из "Слуги народа”, в партии заявили, что такие действия "трудно назвать здравым смыслом”. А из-за бардака в облсовете Запорожье может пойти на досрочные выборы - политический кризис.