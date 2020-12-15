Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета

Он сложил обязанности главы ОГА

Он сложил обязанности главы ОГА

Виталий Боговин, председатель Запорожской облгосадминистрации, депутат облсовета от "Слуги народа", подтвердил свое избрание председателем областного совета и сложил обязанности главы ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PANOPTIKON.

Представители "Слуги Народа", "Батькивщины", "Оппозиционного блока" и "Єднання" перешли в другой зал облсовета (а не сессионный) и провели там закрытое заседание. На нем председателем Запорожского облсовета избрали Виталия Боговина.

Для этого необходимо, как минимум, 43 голоса. Ровно столько депутатов от указанных партий избраны в областной совет.

Представитель "Батькивщины" Владислав Куценко заявил, что за Боговина отдали голоса 43 депутата. По его словам, нарушения закона не было.

Часть депутатов, в основном от ОПЗЖ, ЕС, "За майбутнє" не попали на голосование.

По словам Боговина, он уже принял присягу.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Запорожский облсовет не мог собраться на сессию - не хватало депутатов, а 12 декабря в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета: голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы.