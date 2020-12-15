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15 декабря 2020, 20:35 56

Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета

15 декабря 2020, 20:35 56
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Он сложил обязанности главы ОГА
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Виталий Боговин, председатель Запорожской облгосадминистрации, депутат облсовета от "Слуги народа", подтвердил свое избрание председателем областного совета и сложил обязанности главы ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PANOPTIKON.

Представители "Слуги Народа", "Батькивщины", "Оппозиционного блока" и "Єднання" перешли в другой зал облсовета (а не сессионный) и провели там закрытое заседание. На нем председателем Запорожского облсовета избрали Виталия Боговина.

Для этого необходимо, как минимум, 43 голоса. Ровно столько депутатов от указанных партий избраны в областной совет.

Представитель "Батькивщины" Владислав Куценко заявил, что за Боговина отдали голоса 43 депутата. По его словам, нарушения закона не было.

Часть депутатов, в основном от ОПЗЖ, ЕС, "За майбутнє" не попали на голосование.

По словам Боговина, он уже принял присягу.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Запорожский облсовет не мог собраться на сессию - не хватало депутатов, а 12 декабря в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета: голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы.

облсовет ОГА Запорожье глава Виталий Боговин
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