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17 декабря 2020, 18:18 7

В Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию, глава обратился в СБУ

17 декабря 2020, 18:18 7
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Во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол
Фото: Суспільне
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В Запорожском областном совете депутаты от оппозиционных фракций провели "альтернативную" сессию.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что в начале третьего заседания первой сессии в зале присутствовали представители всех фракций, но зарегистрировались только 35 депутатов из 84.

Председатель облсовета Виталий Боговин заявил, что большинство депутатов отсутствуют в зале из-за того, что заболели коронавирусом, и в связи с отсутствием кворума назначил очередную сессию на 24 декабря.

После этого 44 депутата от оппозиции не согласились с таким решением и решили провести "альтернативную" сессию. Они избрали секретариат, счетную комиссию и признали нелегитимными результаты тайного голосования за председателя областного совета, которое состоялось 15 мая, когда был избран Виталий Боговин.

Требуем провести заседание первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва 17 декабря в 15:00. 29 подписей под обращением, то есть треть депутатов", - зачитал обращение Алексей Холод, которого 11 декабря избрали головующим на первом заседании.

В свою очередь председатель облсовета с остальной частью депутатов от "Слуги народа", "Єднання", "Батькивщины" и "Оппозиционного блока" записал видеообращение, в котором прокомментировал действия оппозиции. Он заявил о нелегитимности действий оппозиции и обвинил депутатов в попытках захвата власти.

Я думаю, что правоохранительные органы дадут этому всему соответствующую оценку. Наши юристы подали соответствующие заявления в эти органы. Поэтому считаю, что на сегодняшний день это беспрецедентное заседание должно быть оценено в рамках уголовного кодекса", - сказал Боговин.

Напомним, новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения, они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным.

СБУ облсовет сессия Запорожье депутаты Виталий Боговин
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