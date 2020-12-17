В Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию, глава обратился в СБУ

Во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол

Во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол

Фото: Суспільне

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Известно, что в начале третьего заседания первой сессии в зале присутствовали представители всех фракций, но зарегистрировались только 35 депутатов из 84.

Председатель облсовета Виталий Боговин заявил, что большинство депутатов отсутствуют в зале из-за того, что заболели коронавирусом, и в связи с отсутствием кворума назначил очередную сессию на 24 декабря.

После этого 44 депутата от оппозиции не согласились с таким решением и решили провести "альтернативную" сессию. Они избрали секретариат, счетную комиссию и признали нелегитимными результаты тайного голосования за председателя областного совета, которое состоялось 15 мая, когда был избран Виталий Боговин.

Требуем провести заседание первой сессии Запорожского областного совета восьмого созыва 17 декабря в 15:00. 29 подписей под обращением, то есть треть депутатов", - зачитал обращение Алексей Холод, которого 11 декабря избрали головующим на первом заседании.

В свою очередь председатель облсовета с остальной частью депутатов от "Слуги народа", "Єднання", "Батькивщины" и "Оппозиционного блока" записал видеообращение, в котором прокомментировал действия оппозиции. Он заявил о нелегитимности действий оппозиции и обвинил депутатов в попытках захвата власти.

Я думаю, что правоохранительные органы дадут этому всему соответствующую оценку. Наши юристы подали соответствующие заявления в эти органы. Поэтому считаю, что на сегодняшний день это беспрецедентное заседание должно быть оценено в рамках уголовного кодекса", - сказал Боговин.

Напомним, новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения, они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным.