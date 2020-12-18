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18 декабря 2020, 09:04 133

В Запорожском облсовете избрали нового главу: предыдущий продержался всего 3 дня

18 декабря 2020, 09:04 133
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За председателя совета голосовали депутаты четырех фракций
За председателя совета голосовали депутаты четырех фракций
Фото: ukrinform.ua
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В Запорожье председателем областного совета избрали второго за три дня главу. Им стал Виталий Толочек, который перед тем вышел из состава фракции "Слуги народа" и основал новую фракцию под названием "Зе фракция".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что за Толочека проголосовали 44 депутата из четырех фракций: ОПЗЖ, "За майбутне", "Европейская солидарность" и "Зе фракция". Он был предложен "Зе фракцией" и стал единственным кандидатом.

Таким образом, 44 депутаты признали нелегитимными результаты тайного голосования 15 декабря об избрании председателя совета.

Тем временем глава совета, которого избрали на заседании 15 декабря, Виталий Боговин и некоторые депутаты от "Оппозиционного блока", "Батькивщины", "Слуги народа" и "Единение" заявили о попытке захвата власти.

Напомним, в Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию, председатель обратился в СБУ, во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол.

Также сообщалось, что новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения, поскольку считают новоизбранного председателя облсовета нелегитимным.

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