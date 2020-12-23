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23 декабря 2020, 10:49 9

В Раде нет 226 сумасшедших для проведения досрочных парламентских выборов - Рахманин

23 декабря 2020, 10:49 9
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В Конституции четко определены ситуации, в которых возможно проведение досрочных выборов
В Конституции четко определены ситуации, в которых возможно проведение досрочных выборов
Фото: из открытых источников
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По мнению народного депутата Украины и главы фракции "Голос" Сергея Рахманина, в 2021 году не стоит ожидать проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью Рахманина "Украинской правде".

Так, по словам нардепа, для того, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись, надо, чтобы ситуация соответствовала одному из предписаний Конституции. Есть только три основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады: в течение 30 дней не происходят пленарные заседания, не сформировано большинство в установленный срок и не сформировано правительство.

Чтобы что-либо из этого произошло, нужно, чтобы количество сумасшедших в Верховной Раде превышало 226. Я могу так или иначе относиться к своим коллегам, мы с ними не всегда сходимся во взглядах, но я там не видел откровенных сумасшедших, и точно не видел 226 сумасшедших", - отметил Рахманин.

Напомним, ранее Разумкова заявил, в ближайшей перспективе проведение местных выборов по украинским законам в ОРДЛО невозможно. Так, в частности, невозможно организовать прозрачный процесс выборов.

выборы ВР заседание голосование депутаты
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