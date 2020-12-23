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23 грудня 2020, 11:12 493

Запорізька облрада припинить повноваження новообраного голови, - проєкт рішення

23 грудня 2020, 11:12 493
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Передбачається дострокове припинення повноважень трьох депутатів, серед яких і обраний частиною депутатів голова
Передбачається дострокове припинення повноважень трьох депутатів, серед яких і обраний частиною депутатів голова
Фото з відкритих джерел
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Внесений проект рішення Запорізької обласної ради про дострокове припинення повноважень депутатів восьмого скликання Сергія Селевича, Романа Терехова та Віталія Толочека.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Запорізької обласної ради.

Внесений проект рішення Запорізької обласної ради про дострокове припинення повноважень депутатів восьмого скликання Сергія Селевича, Романа Терехова та Віталія Толочека. Ці три депутати були обрані до обласної ради на місцевих виборах від партії "Слуга народу", однак заявили про вихід із фракції цієї політсили та створення "Зе фракції". Частиною депутатського корпусу Віталій Толочек був обраний головою Запорізької облради, принаймні про це заявляла новосформована в облраді більшість.

Згідно з проєктом рішенням, ці троє депутатів самі подали заяви про припинення депутатських повноважень.

Проєкт рішення про припинення повноважень депутатами, зокрема, й новообраним головою, може бути розглянутий уже сьогодні, 23 грудня, під час продовження пленарного засідання першої сесії Запорізької обласної ради восьмого скликання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради, а вже 17-го в Запорізькій облраді депутати провели "альтернативну" сесію і обрали нового голову. Також четверо депутатів Запорізької облради вийшли із "Слуги народу”, в партії заявили, що такі дії "важко назвати здоровим глуздом”. А через бардак в облраді Запоріжжя може піти на дострокові вибори - політична криза.

Запорізька область облрада сесія депутати голова повноваження
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