Четверо депутатов Запорожского облсовета вышли из "Слуги народа", в партии отреагировали

В "Слуге народа" заявили, что такие действия "трудно назвать здравым смыслом"

В "Слуге народа" заявили, что такие действия "трудно назвать здравым смыслом"

Фото: из открытых источников

Четверо депутатов Запорожского областного совета вышли из партии "Слуга народа" после конфликта вокруг новоизбранного председателя совета Виталия Боговина.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Сегодня Юрий Капустянський, Виталий Толочек, Роман Терехов и Сергей Селевич заявили о выходе из нашей партии. Такое решение они приняли исключительно для того, чтобы позволить нашим оппонентам начать манипуляции вокруг новоизбранного председателя областного совета Виталия Боговина", - говорится в заявлении партии.

В "Слуге народа" подчеркнули, что их теперь уже бывшие коллеги присоединились к фракции ОПЗЖ во время голосования.

Считаем такие действия неприемлемыми. Они продали свои голоса и таким образом потеряли наше доверие. И самое главное - предали избирателей, отдавших за них свои голоса. В ближайшее время партия примет соответствующие организационные решения, а правоохранительные органы предоставят свою оценку деятельности этих депутатов и будут поступать согласно законодательству", - сообщили в "Слуге народа".

Напомним, в Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию, глава обратился в СБУ, во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол.

Также сообщалось, что новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения, так как считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным.