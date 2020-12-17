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17 декабря 2020, 19:44 7

Четверо депутатов Запорожского облсовета вышли из "Слуги народа", в партии отреагировали

17 декабря 2020, 19:44 7
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В "Слуге народа" заявили, что такие действия "трудно назвать здравым смыслом"
В "Слуге народа" заявили, что такие действия "трудно назвать здравым смыслом"
Фото: из открытых источников
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Четверо депутатов Запорожского областного совета вышли из партии "Слуга народа" после конфликта вокруг новоизбранного председателя совета Виталия Боговина.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Сегодня Юрий Капустянський, Виталий Толочек, Роман Терехов и Сергей Селевич заявили о выходе из нашей партии. Такое решение они приняли исключительно для того, чтобы позволить нашим оппонентам начать манипуляции вокруг новоизбранного председателя областного совета Виталия Боговина", - говорится в заявлении партии.

В "Слуге народа" подчеркнули, что их теперь уже бывшие коллеги присоединились к фракции ОПЗЖ во время голосования.

Считаем такие действия неприемлемыми. Они продали свои голоса и таким образом потеряли наше доверие. И самое главное - предали избирателей, отдавших за них свои голоса. В ближайшее время партия примет соответствующие организационные решения, а правоохранительные органы предоставят свою оценку деятельности этих депутатов и будут поступать согласно законодательству", - сообщили в "Слуге народа".

Напомним, в Запорожском облсовете депутаты провели "альтернативную" сессию, глава обратился в СБУ, во время сессии областного совета среди депутатов произошел раскол.

Также сообщалось, что новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения, так как считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным.

Запорожская область Запорожье облсовет Слуга народа скандал
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