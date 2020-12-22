Несмотря на остановку полномочий председателя, Хмельницкий облсовет соберется на сессию

Распоряжение о созыве сессии подписал заместитель председателя облсовета

Распоряжение о созыве сессии подписал заместитель председателя облсовета

Фото из открытых источников

Первый заместитель Лабазюк созвал на 24 декабря внеочередную сессию, на которой планируют утвердить бюджет-2021.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Хмельницкого облсовета.

Первый заместитель председателя Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук созвал на 24 декабря внеочередную сессию. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте облсовета.

На рассмотрение депутатов выносятся вопросы о принятии трех программ (развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения Хмельницкой областной рады на 2021 год; централизованного обеспечения медицинских учреждений медицинским оборудованием, медикаментами и изделиями медицинского назначения на 2021 – 2023 годы; социальной защиты населения на 2021-2025 годы), областного бюджета на 2021 год.

Кроме этого, депутаты намерены направить обращение к премьер-министру Украины, Председателю Верховной Рады Украины относительно увольнения Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Как сообщалось ранее, 14 декабря новоизбранный председатель Хмельницкого облсовета приостановила выполнение полномочий.