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22 декабря 2020, 15:41 29

Из-за похорон Кернеса в Чернигове перенесут сессию городского совета

22 декабря 2020, 15:41 29
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Мэр Чернигова не успевает вовремя вернуться с похорон
Мэр Чернигова не успевает вовремя вернуться с похорон
Фото из открытых источников
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Соответствующее распоряжение Черниговский городской голова подписал сегодня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Черниговского городского совета.

Время начала заседания третьей сессии Черниговского городского совета VIII созыва, которое состоится 24 декабря, перенесено на 11 часов. Соответствующее распоряжение Черниговский городской голова подписал сегодня.

Перенос связан с выполнением печальной миссии – его присутствием на похоронах харьковского коллеги, и временем, нужным для возвращения в Чернигов, - сообщают в пресс-службе горсовета.

Все остальные составляющие назначенного на 24 декабря сессионного заседания остаются без изменений.

В комментарии 0462.ua Артошенко пояснил, что не успевает вернуться.

Лечу в Харьков и не успеваю вовремя вернуться... Только вчера ночью поставили рейс... Прилет в 7:05. Думаю, в 10:00 или 10:30 я уже буду в городском совете, – пояснил Владислав Атрошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что тело Кернеса доставили в Украину 21 декабря, его похоронят в среду.

Чернигов мэр сессия Геннадий Кернес похороны Владислав Атрошенко
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