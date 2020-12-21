В горсовете Харькова сказали, во сколько сегодня прибудет самолет с телом Кернеса

Кернес скончался в ночь на 17 декабря

Кернес скончался в ночь на 17 декабря

Фото из открытых источников

В Харьковском аэропорту борт с телом Геннадия Кернеса ждут вечером 21 декабря.

Об этом во время пресс-конференции с журналистами сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, пишет RegioNews.

Так, по его словам, самолет из Германии прибудет сегодня, 21 декабря, в 19 часов.

Отмечается, что сейчас на территории аэропорта "Харьков" нет никакой активности.

Как сообщил директор коммуникационного департамента горсовета Харькова Юрий Сидоренко в комментарии Телеграм-каналу PavlovskyNEWS, первых лиц страны на похоронах не ждут.

По его словам, пока нет информации об участии в траурном мероприятии кого-либо из представителей центральной власти.

При этом на похоронах ожидается большое количество людей. Как уточнил Сидоренко, меры безопасности будет обеспечивать полиция.

Отпевание Геннадия Кернеса пройдет 23 декабря в Благовещенском соборе. Затем ориентировочно с 9:00 до 13:00 в Театре оперы и балета пройдет церемония прощания. Похоронят мэра на Аллее выдающихся харьковчан на Втором городском кладбище.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

Также мы писали, что горсовет Харькова прокомментировал проведение выборов в связи со смертью Кернеса.

Кроме того, в горсовете Харькова сказали, где похоронят Кернеса.