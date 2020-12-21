Добкин считает, что Харькову необходимы внеочередные выборы

Они могут быть проведены либо в марте, либо в октябре

Они могут быть проведены либо в марте, либо в октябре

Фото: из открытых источников

Депутат Верховной Рады VIII созыва Михаил Добкин считает, что нельзя затягивать с назначением новых выборов в Харькове из-за смерти Харьковского городского главы Геннадия Кернеса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на KharkivToday.

По мнению Добкина, ситуация в Харькове уникальна тем, что выборы проходили без Кернеса - его увезли три месяца назад 17 сентября из Харькова и 17 декабря он ночью умер.

Поэтому из-за того, что выборы проходили без человека, под брендом которого прошли многие и в областной, и в городской совет, из-за того, что его признали мэром без его участия, по подписи электронной, из-за того, что он не был полноценным участником этой избирательной кампании, выборы в Харькове затягивать никто не сможет. Этого люди не позволят", - рассказал он.

Добкин считает, что иначе очень много вопросов появится к тем, кто занял разные места в иерархии, в области, в городе и пытается каким-либо образом оттягивать выборы.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе были отменены все массовые мероприятия.

Позже Друг Кернеса Фукс назвал "очень странными" обстоятельства его смерти: до того, как отказали почки, мэр Харькова чувствовал себя хорошо.

В горсовете Харькова сказали, во сколько 21 декабря прибудет самолет с телом Кернеса.