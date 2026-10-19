Вносила ложные данные о зарплате: в Ровенской области будут судить бухгалтерку

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В Дубенщине в суд направили обвинительный акт в отношении бухгалтера одного из коммунальных учебных заведений. По данным следствия, в течение 2021-2025 годов женщина незаконно присвоила почти 216 тысяч гривен бюджетных средств, безосновательно увеличивая сумму собственной зарплаты

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Следователи Дубенского районного отдела полиции установили, что женщина работала главным бухгалтером коммунального учебного заведения. По версии правоохранителей, с марта 2021 года по август 2025 года она вносила ложные сведения в расчетно-платежные документы и меняла информацию в автоматизированной банковской системе, к которой имела официальный доступ.

Таким образом, как считает следствие, бухгалтер безосновательно увеличивала сумму заработной платы, которую должна была получить, и завладела почти 216 тысяч гривен бюджетных средств.

Досудебное расследование было завершено, обвинительный акт был направлен в суд. В случае доказательства вины женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В полиции также напомнили, что в июне этого года в суд уже направили аналогичное уголовное производство по 33-летней жительнице поселка Смыга. Тогда ее обвиняли в присвоении более 640 тысяч гривен бюджетных средств.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении десяти людям по делу о присвоении более 4,1 млн грн бюджетных средств. Участники схемы оформляли на работу в коммунальное предприятие фиктивных работников, которые фактически не выполняли никаких обязанностей.