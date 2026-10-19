Дизель и автогаз все дороже: что происходит на АЗС

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Цены на горючее в Украине продолжают расти. Стало известно, как изменилась стоимость бензина

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 19 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,59 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 89,79 гривны за литр (+0,07 гривны);

бензин А-92 – 86,24 гривны за литр (+0,04);

дизтопливо – 101,75 гривны за литр (+1,32 гривны);

автогаз – 50,57 гривны за литр (+1,46 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.