Дизель и автогаз все дороже: что происходит на АЗС
Цены на горючее в Украине продолжают расти. Стало известно, как изменилась стоимость бензина
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 19 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,59 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 89,79 гривны за литр (+0,07 гривны);
- бензин А-92 – 86,24 гривны за литр (+0,04);
- дизтопливо – 101,75 гривны за литр (+1,32 гривны);
- автогаз – 50,57 гривны за литр (+1,46 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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