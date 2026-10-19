Просто хочу напомнить

Просто хочу напомнить

Фото: Третий армейский корпус

Все эти сделки Трампа с Путиным, санкционные уступки, мышиная возня со Старлинком – мелочи на фоне величайшей битвы, разворачивающейся на земле.

Пока Украина сохраняет способность к стремительным наступательным операциям, все успехи РФ – это дом, строящийся на песке и обязательно рухнувший в подходящий момент, при соответствующих погодных условиях.

5-минутки дружбы с США, временно взятые посадки или напуганные пробками на киевских мостах нардепы с улицы Грушевского – все это очень условно, призрачно и временно. Много раз эта поистине крупномасштабная война показывала, что украинские войска могут в нужный момент сводить на нет длительные усилия своего противника.

Советую еще раз сосредоточиться на произведениях Вивальди:

Третий корпус вместе с приданными подразделениями освободил 277 км²,

нанес врагу 8 тыс. человеческих потерь,

стабилизировал фронт наконец своего участка,

Сохранены ключевые логистические пути, сорвано окружение Славянско-Краматорской агломерации, ослаблено давление на Купянск-Узловой.

Украина снова и снова показывает, что она способна побеждать Россию. И никакие сепаратные договоренности Вашингтона с Москвой этого не отменят.

И еще одно, очень важное.

В очередной раз напомню военно-политическому руководству, что наиболее успешным подразделениям следует давать больше всего ресурса. Наиболее талантливым командирам следует давать больше всего полномочий.

Тогда вслед за "Вивальди" для оккупантов зазвучат и другие классики.