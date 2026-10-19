"Вивальди" для оккупантов: что на самом деле решает ход войны
Все эти сделки Трампа с Путиным, санкционные уступки, мышиная возня со Старлинком – мелочи на фоне величайшей битвы, разворачивающейся на земле.
Пока Украина сохраняет способность к стремительным наступательным операциям, все успехи РФ – это дом, строящийся на песке и обязательно рухнувший в подходящий момент, при соответствующих погодных условиях.
5-минутки дружбы с США, временно взятые посадки или напуганные пробками на киевских мостах нардепы с улицы Грушевского – все это очень условно, призрачно и временно. Много раз эта поистине крупномасштабная война показывала, что украинские войска могут в нужный момент сводить на нет длительные усилия своего противника.
Советую еще раз сосредоточиться на произведениях Вивальди:
- Третий корпус вместе с приданными подразделениями освободил 277 км²,
- нанес врагу 8 тыс. человеческих потерь,
- стабилизировал фронт наконец своего участка,
- Сохранены ключевые логистические пути, сорвано окружение Славянско-Краматорской агломерации, ослаблено давление на Купянск-Узловой.
Украина снова и снова показывает, что она способна побеждать Россию. И никакие сепаратные договоренности Вашингтона с Москвой этого не отменят.
И еще одно, очень важное.
В очередной раз напомню военно-политическому руководству, что наиболее успешным подразделениям следует давать больше всего ресурса. Наиболее талантливым командирам следует давать больше всего полномочий.
Тогда вслед за "Вивальди" для оккупантов зазвучат и другие классики.