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19 октября 2026, 21:20

Суррогатный алкоголь и сигареты без акциза: на Закарпатье пяти людям объявили подозрения

19 октября 2026, 21:20
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Фото: Нацполиция
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В Закарпатье правоохранители разоблачили организаторов и участников схемы незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя и табачных изделий

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

В ходе 29 обысков изъяли более 48 тысяч литров спирта, более 9,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок, более тысячи бутылок незаконно изготовленного алкоголя и пять транспортных средств.

По данным стражей порядка, работники Закарпатского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области установили организаторов и участников схемы, распределение ролей между ними, места изготовления и хранения фальсификата, каналы поставки сырья, транспортную логистику и сетей.

Обыски были проведены по местам изготовления, хранения и реализации незаконной продукции, а также в транспортных средствах фигурантов.

Пятерым лицам сообщили о подозрении в уголовных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров и подлогом марок акцизного налога. В частности, части фигурантов инкриминируют правонарушения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 199 и частями 1 и 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Один из подозреваемых был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Обстоятельства дела и роль каждого из фигурантов устанавливаются в рамках уголовного производства.

Напомним, что детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата .

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подозрение алкоголь акциз Закарпатье
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