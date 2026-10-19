Россия более 20 раз атаковала Днепропетровщину: двое погибших и десять раненых

Фото: ГСЧС

В течение дня 19 октября русские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погибли два человека, еще десять получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате атак повреждены инфраструктура и многоэтажный дом. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 55-летнего мужчину.

В Кривом Роге изуродованы предприятие, логистическая компания, банк, магазины, учебное заведение, многоквартирные дома и автомобили. Там погибли два человека.

В тяжелом состоянии в больнице находятся 43-летняя женщина и мужчины в возрасте 39 и 37 лет. Еще двое пострадавших — 15-летний парень и 37-летний мужчина — госпитализированы в состоянии средней тяжести. Мужчины 18, 46 и 36 лет лечатся амбулаторно.

Также российские войска атаковали Зеленодольскую общину Криворожского района.

На Никопольщине под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Повреждены автомобили и инфраструктура. Ранения получила 25-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, что в Днепре утром 19 октября раздались взрывы. Теперь в местных каналах сообщают о повреждении моста.