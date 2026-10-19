В Украине 75 человек получили приговоры за распространение фото и видео вражеских обстрелов, — СБУ

Фото: СБУ

С начала 2026 года по материалам Службы безопасности Украины 75 человек получили судебные приговоры за распространение фото и видео с информацией о Силах обороны, работе противовоздушной обороны и последствиях ударов по наземным и воздушным целям

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает RegioNews .

По данным СБУ, правоохранители системно отслеживают случаи несанкционированного распространения такой информации и привлекают причастных к ответственности.

Трем жителям Киева, разоблаченным на прошлой неделе, сообщили о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о Вооруженных силах Украины и других военных формированиях. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В СБУ отмечают, что публикации с геолокациями украинских военных, кадрами боевой работы сил обороны и последствиями российских атак могут помогать противнику готовить и корректировать повторные удары. Кроме того, подобные материалы могут использовать российские пропагандисты.

Служба безопасности призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео, на которых зафиксирована работа украинских ПВО, удары по военным объектам и критической инфраструктуре, а также перемещение военной техники и личного состава Сил обороны.

Напомним, ранее СБУ задержала в Ровенской области мужчину, который устанавливал скрытые телефонные камеры вблизи оборонительных объектов для корректировки российских ударов. Фигурант – работник местного агропредприятия.