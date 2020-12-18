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18 декабря 2020, 19:18 27

Нардеп-"слуга" Пашковский утверждает, что в Раде готовят премьерство Гройсмана

18 декабря 2020, 19:18 27
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Фото з Facebook-страницы Максима Пашковского
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Народный депутат от «Слуги народа» Пашковский сообщил, что в парламенте его спрашивали, готов ли он голосовать за нового премьера, Гройсмана, и считает это «тестовым подсчетом голосов»

Об этом Максим Пашковский сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Кроме "опроса" в Верховной раде, Пашковский заметил "активную медийную кампанию, которую раздувают по всей Украине бешеными темпами".

Слухи о премьерстве Владимира Гройсмана начинают становиться реальностью. Ждем в марте нового премьер-министра из Винницы! – написал Пашковский.

Нардеп отмечает, что "возвращение Гройсмана в коротком периоде принесет больше позитива для президентского рейтинга, чем негатива". В то же время он предостерегает, что Гройсман может перетянуть на себя президентский рейтинг.

Чутки про прем'єрство Володимира Гройсмана починають ставати реальністю. Чекаємо у березні нового прем'єр-міністра з...

Posted by Слуга народу - Пашковський Максим - Округ 11 on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличилось количество граждан, которые не доверяют Зеленскому.

Слуга народа Верховная Рада Винница премьер Владимир Гройсман
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