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18 декабря 2020, 17:50 20

Зеленский подписал распоряжения об увольнении трех глав РГА

18 декабря 2020, 17:50 20
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Чиновники уволены, поскольку подали заявления об отставке
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех председателей районных государственных администраций (РГА) в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Распоряжения президента от 18 декабря опубликованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, распоряжением №555/2020-рп Зеленский уволил Артура Товмасяна с должности председателя Харьковской РГА Харьковской области. Он был избран депутатом Харьковского облсовета от "Слуги народа" и стал его председателем.

Также президент уволил Ивана Яременко с должности председателя Липоводолинской райгосадминистрации Сумской области (распоряжение №554/2020-рп). Яременко во время местных выборов был избран депутатом Роменского районного совета.

Кроме того, распоряжением №553/2020-рп с должности председателя Фастовской РГА Киевской области был уволен Юрий Волков согласно поданному им заявлению.

Напомним, главой Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа" Артур Товмасян.

Ранее Зеленский уволил глав РГА в Закарпатской, Запорожской и Черниговской областях.

Владимир Зеленский кадры увольнение Офис президента РГА
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