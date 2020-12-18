"Нам не дали ни одного конкретного ответа", - лидер ФОПов недоволен встречей с Ермаком

Лидер протестов Сергей Доротич заявил, что власть не услышала предпринимателей

Лидер протестов Сергей Доротич заявил, что власть не услышала предпринимателей

Фото PavlovskyNEWS

Протестующие будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения и принятие законопроекта 3853-1.

Об этом сообщил Сергей Доротич в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передаёт RegioNews.

Организатор протеста ФОПов Сергей Доротич заявил, что на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком не получил конструктивного ответа. Протест продолжается.

Начал встречу Ермак, рассказывал, как власть опекает малых предпринимателей. На встрече были главы администраций, чиновники и первый замминистра экономики. А от областей были общественные активисты, которые не имеют отношения к протесту ФОПов на Майдане. Более того, среди них были и противники движения SaveФОП, - рассказал Доротич.

Доротич назвал встречу странной. Единственное к чему пришли - создание координационного совета. Это идея президента Зеленского, уточнил Доротич.

Поговорил, как сам с собой. Не почувствовал понимания и желания решить вопрос", - добавил он.

Теперь лидер протеста "ждёт очередной видосик", где отчитаются, что диалог с ФОПами есть и можно расходится. Также Доротич заявил, что его просьба к Ермаку пропустить на Майдан биотуалеты и палатку для обогрева, осталась без ответа.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы хотят устроить внеочередное заседание из-за митинга ФОПов.