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18 декабря 2020, 20:42 50

"Нам не дали ни одного конкретного ответа", - лидер ФОПов недоволен встречей с Ермаком

18 декабря 2020, 20:42 50
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Лидер протестов Сергей Доротич заявил, что власть не услышала предпринимателей
Лидер протестов Сергей Доротич заявил, что власть не услышала предпринимателей
Фото PavlovskyNEWS
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Протестующие  будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для  рассмотрения и принятие законопроекта 3853-1.

Об этом сообщил Сергей Доротич в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передаёт RegioNews.

Организатор протеста ФОПов Сергей Доротич заявил, что на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком не получил конструктивного ответа. Протест продолжается.

Начал встречу Ермак, рассказывал, как власть опекает малых предпринимателей. На встрече были главы администраций, чиновники и первый замминистра экономики. А от областей были общественные активисты, которые не имеют отношения к протесту ФОПов на Майдане. Более того, среди них были и противники движения SaveФОП, - рассказал Доротич.

Доротич назвал встречу странной. Единственное к чему пришли - создание координационного совета. Это идея президента Зеленского, уточнил Доротич.

Поговорил, как сам с собой. Не почувствовал понимания и желания решить вопрос", - добавил он.

Теперь лидер протеста "ждёт очередной видосик", где отчитаются, что диалог с ФОПами есть и можно расходится. Также Доротич заявил, что его просьба к Ермаку пропустить на Майдан биотуалеты и палатку для обогрева, осталась без ответа.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы хотят устроить внеочередное заседание из-за митинга ФОПов.

Андрей Ермак бизнес Офис президента протесты предприниматели
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