"Нам не дали ни одного конкретного ответа", - лидер ФОПов недоволен встречей с Ермаком
Протестующие будут требовать от президента инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения и принятие законопроекта 3853-1.
Об этом сообщил Сергей Доротич в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передаёт RegioNews.
Организатор протеста ФОПов Сергей Доротич заявил, что на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком не получил конструктивного ответа. Протест продолжается.
Начал встречу Ермак, рассказывал, как власть опекает малых предпринимателей. На встрече были главы администраций, чиновники и первый замминистра экономики. А от областей были общественные активисты, которые не имеют отношения к протесту ФОПов на Майдане. Более того, среди них были и противники движения SaveФОП, - рассказал Доротич.
Доротич назвал встречу странной. Единственное к чему пришли - создание координационного совета. Это идея президента Зеленского, уточнил Доротич.
Поговорил, как сам с собой. Не почувствовал понимания и желания решить вопрос", - добавил он.
Теперь лидер протеста "ждёт очередной видосик", где отчитаются, что диалог с ФОПами есть и можно расходится. Также Доротич заявил, что его просьба к Ермаку пропустить на Майдан биотуалеты и палатку для обогрева, осталась без ответа.
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы хотят устроить внеочередное заседание из-за митинга ФОПов.