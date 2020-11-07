СБУ возбудила уголовное дело против Шария – нардеп от "ЕС" Гончаренко

Дело открыли за посягательство на территориальную целостность страны

Дело открыли за посягательство на территориальную целостность страны

Фото: скрин видео

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против блогера Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

В одном из своих видео Шарий вставил на превью карту Украины без Крыма и Донбасса, что и послужило причиной обращения нардепа в Службу безопасности.

Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием предоставить правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - написав Гончаренко.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.