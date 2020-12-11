"Слуги Народа" будут оспаривать легитимность председателя Ровнооблрады в суде

Информацию представители политической партии "Слуга народа" подтвердили

Информацию представители политической партии "Слуга народа" подтвердили

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационный поток.Ровно.



Представители партии "Слуга народа" в Ровенской облсовете считают сессию облсовета, на которой избрали руководство совета, нелегитимной.

В частности, они отмечают, что в работе сессии четыре раза объявляли перерыв, не принимая никаких решений. После последнего в тот день перерыва председательствующий объявил об окончании заседания, поскольку часть депутатов на тот момент покинули зал заседаний. Член президиума Сергей Кондрачук с этим не согласился, аргументируя тем, что кворум есть и сессию можно продолжать. И сам продолжил заседание.

Депутаты областного совета, представители партий "Европейская солидарность", "За майбутне", "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Свобода", продолжили заседание, которое происходило в дальнейшем без фракций "Слуга народа", "Родина" и "Сила и Честь".



На нем 35 из 64 депутатов областного совета в дальнейшем приняли ряд, по убеждению "Слуги народа", "сомнительных решений", среди которых – и избрания руководства рады.

В партии "Слуга народа" подтвердили информацию об обжаловании решений на первом заседании областного совета через судебный иск.



Согласно документов, которые частично предоставили представители партии, у суда потребуют признать противоправными действия депутатов Ровенского областного совета после закрытия заседания. В частности у "Слуги народа" требуют признать решение облсовета незаконными и отменить их.



Иск подан от имени председателя областной организации партии "Слуга народа" Юрия Липского и принят к рассмотрению 9 декабря. К делу в качестве третьей стороны привлекут избранного председателем Сергея Кондрачука.

Коалиция оппозиционных партий в областном совете вместе со "Слугой народа" не будет ходить на заседания облсовета, которая принимает решение в незаконный способ, и ее комиссий. Это консолидированная позиция. На предыдущих заседаниях комиссий 10 декабря наших представителей не было. Сейчас иск приняли на рассмотрение, но мы еще ждем сообщения, когда его будут рассматривать, – комментирует Юрий Липский.

Он также добавил, что дело приоритетное, ее будет рассматривать комиссия из трех судей Ровенского окружного административного суда.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря председателем Ровенского облсовета стал представитель "ЕС" Сергей Кондрачук.