"Слуги Народа" будут оспаривать легитимность председателя Ровнооблрады в суде
Депутаты Ровенского облсовета будут оспаривать правомочность заседания и действия отдельных депутатов, в том числе новоизбранного председателя совета Сергея Кондрачука.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационный поток.Ровно.
Представители партии "Слуга народа" в Ровенской облсовете считают сессию облсовета, на которой избрали руководство совета, нелегитимной.
В частности, они отмечают, что в работе сессии четыре раза объявляли перерыв, не принимая никаких решений. После последнего в тот день перерыва председательствующий объявил об окончании заседания, поскольку часть депутатов на тот момент покинули зал заседаний. Член президиума Сергей Кондрачук с этим не согласился, аргументируя тем, что кворум есть и сессию можно продолжать. И сам продолжил заседание.
Депутаты областного совета, представители партий "Европейская солидарность", "За майбутне", "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Свобода", продолжили заседание, которое происходило в дальнейшем без фракций "Слуга народа", "Родина" и "Сила и Честь".
На нем 35 из 64 депутатов областного совета в дальнейшем приняли ряд, по убеждению "Слуги народа", "сомнительных решений", среди которых – и избрания руководства рады.
В партии "Слуга народа" подтвердили информацию об обжаловании решений на первом заседании областного совета через судебный иск.
Согласно документов, которые частично предоставили представители партии, у суда потребуют признать противоправными действия депутатов Ровенского областного совета после закрытия заседания. В частности у "Слуги народа" требуют признать решение облсовета незаконными и отменить их.
Иск подан от имени председателя областной организации партии "Слуга народа" Юрия Липского и принят к рассмотрению 9 декабря. К делу в качестве третьей стороны привлекут избранного председателем Сергея Кондрачука.
Коалиция оппозиционных партий в областном совете вместе со "Слугой народа" не будет ходить на заседания облсовета, которая принимает решение в незаконный способ, и ее комиссий. Это консолидированная позиция. На предыдущих заседаниях комиссий 10 декабря наших представителей не было. Сейчас иск приняли на рассмотрение, но мы еще ждем сообщения, когда его будут рассматривать, – комментирует Юрий Липский.
Он также добавил, что дело приоритетное, ее будет рассматривать комиссия из трех судей Ровенского окружного административного суда.
Напомним, ранее сообщалось, что 2 декабря председателем Ровенского облсовета стал представитель "ЕС" Сергей Кондрачук.