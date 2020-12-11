Суд закрив справу про заборону діяльності "Партії Шарія"

Позивач Віктор Шарій подав заяву про відмову від позову

Позивач Віктор Шарій подав заяву про відмову від позову

Фото: Telegram

Окружний адміністративний суд міста Києва закрив справу за позовом громадянина Віктора Шарія до Міністерства юстиції України, в якому він вимагав заборонити “Партію Шарія”.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає RegioNews.

Так, позивач вимагав визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з адміністративним позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія".

Також позивач вимагав зобов’язати відповідача звернутись до суду з позовом про заборону вказаної партії. Віктор Шарій у позові наголошував, що використання його прізвища в назві партії не повинно використовуватись без його згоди.

Провадження у справі було відкрито 11 листопада 2020 року, а 4 грудня 2020 року позивачем було подано до суду заяву про відмову від позову. ОАСК ухвалив прийняти відмову позивача від позову та закрив провадження у справі", - розповіли в ОАСК.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

7 листопада СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія за посягання на територіальну цілісність країни.

Також Шарій розповів, хто в Офісі президента хоче заборонити його партію.