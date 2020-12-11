Суд приговорил за госизмену украинскую чиновницу, которая работала на оккупантов в "ЛНР"

Женщину завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам

Женщину завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам

Фото из открытых источников

Беловодский райсуд Луганской области вынес обвинительный приговор по делу о государственной измене руководителю структурного подразделения одной из областных государственных учреждений.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что контрразведчики СБУ установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам.

"Женщину задержали боевики на КПВВ" Станица Луганская "и передали сотруднику ФСБ РФ, через шантаж и психологическое давление заставил ее согласиться на конфиденциальную сотрудничество", — говорится в сообщении.

Как установил суд, представитель вражеской спецслужбы дал чиновницы задачу собирать информацию о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. Полученные сведения она должна передавать куратору лично во время очередных сечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую Украины территорию женщину разоблачили контрразведчики при попытке выполнить полученное от российской спецслужбы задачи. Тогда она добровольно сообщила все обстоятельства своей вербовки.

Суд признал гражданку Украины виновной в подготовке к госизмене, но освободил ее от уголовной ответственности, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины.

Согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 111 УК Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Напомним, в ноябре на Луганщине задержали организаторшу незаконного "референдума" 2014 года.