В Украине хотят запретить партию Шария

Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии

Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии

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Окружной админсуд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, пишет RegioNews.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

В то же время, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

Напомним, недавно В центре Киева митинговали с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ.