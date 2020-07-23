16:52  23 июля
Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой
14:42  23 июля
Львовяне не хоят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ
17:12  23 июля
Информационную систему "Выборы" в этом году не обновят – ЦИК
UA | RU
UA | RU
23 июля 2020, 18:02 3

В Украине хотят запретить партию Шария

23 июля 2020, 18:02 3
Читайте також українською мовою
Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии
Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Окружной админсуд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины обратиться в суд о запрете деятельности "Партии Шария"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, пишет RegioNews.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

В то же время, истец просит суд обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить государственную регистрацию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску", - отметили в суде.

Напомним, недавно В центре Киева митинговали с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ.

Партия Шария запрет суд Киев Украина Министерство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток
23 июля 2020, 17:02
Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой
23 июля 2020, 16:52
"Луцком террористу" Максиму Кривошу избирают меру пресечения
23 июля 2020, 16:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »