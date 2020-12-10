Шарий рассказал, кто в Офисе президента хочет запретить его партию

Он утверждает, что к этому причастен также президент Зеленский

Он утверждает, что к этому причастен также президент Зеленский

Фото: Facebook

Блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что к попыткам запретить его политическую силу через суд причастен экс-сотрудник СБУ Роман Матковский по указанию из Офиса президента.

Об этом Анатолий Шарий сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Матковского журналисты раньше называли причастным к организации акции под домом активиста Виталия Шабунина.

Роман Матковский получил задание о закрытии Партии Шария "любыми способами" на "совещании" в офисе Президента Украины. Распоряжение - лично В.А.Зеленского. "Вова ни при чем, это все окружение!", - написал Шарий.

Ранее в своем YouTube-канале он опубликовал запись разговора между, вероятно, заместителем министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольгой Онищук и высокопоставленным чиновником, который может иметь непосредственное отношение к Офису президента.

Шарий заявляет, что они обсуждали иск Виктора Шария о запрете Партии Шария, а также открытое уголовное дело против ее лидера.

Ольга Николаевна, у нас общая проблема с Партией Шария. Мы сейчас занимаемся двумя направлениями: подделка документов, и вторая - там мы нашли Шария Виктора, который давал согласие нотариальное на использование его фамилии. Он в Днепропетровске находится", - сообщил голос чиновника.

Также Шарий утверждает, что во время этого разговора, вероятно, Онищук сказала, что ей нужно "поговорить с первым" на эту тему. По словам Шария, "первый” - это президент Владимир Зеленский, с которым лично обсуждался вопрос закрытия Партии Шария и отмены ее регистрации. Также голос "чиновника” сказал, что "Нацкорпус” можно привлечь на свою сторону "в плане влияния на суд и все остальное”.

Руководителем Белого являлся, мне кажется, Роман Матковский. Такой себе тихий человек. Это они придумали операцию "Шатун", помните тот бред? Под домом Шабунина устроили митинг, но спалился тогда, а был начальником Департамента Т. При Зеленском его взяли назад и повысили", - написал Шарий в Facebook.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.

7 ноября СБУ возбудила уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность страны.