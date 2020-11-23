Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города

Согласно данным протокола, самовыдвиженец Богдан Андриив набрал - 51,1% голосов избирателей

Согласно данным протокола, самовыдвиженец Богдан Андриив набрал - 51,1% голосов избирателей

Фото: из открытых источников

В Ужгороде во втором туре выборов городского главы победил действующий мэр, самовыдвиженец Богдан Андриив - он получил 12 869 голосов избирателей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает общественная организация ОПОРА.

По итогам голосования, действующий мэр Ужгорода, кандидат-самовыдвиженец Богдан Андриив, одержал победу, получив 12 869 голосов, что составляет 51,01%. Зато его оппонент - кандидат от партии "Слуга народа” Виктор Щадей получил 11 452 голоса ужгородцев", - говорится в сообщении.

Как информируют наблюдатели ОПОРЫ, в ночь на 23 ноября все 69 УИК уже сдали свою избирательную документацию.

По данным протокола ТИК, всего в голосовании приняли участие 25 224 избирателей. В Ужгороде по состоянию на 22 ноября насчитывалось 90 155 избирателей.

Напомним, 22 ноября состоялось повторное голосование на выборах мэра в 11 городах Украины.