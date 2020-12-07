Экс-главе Нацгвардии Аллерову отказали в смягчении меры пресечения - ВАКС

Постановление суда обжалованию не подлежит

Постановление суда обжалованию не подлежит

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Высший антикоррупционный суд на заседании в понедельник, 7 декабря, отказал в изменении меры пресечения экс-командующему Нацгвардии Украины Юрию Аллерову, который является подозреваемым в деле по завладению имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

В понедельник, 7 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, экс-командующего Нацгвардии, вместе с другими лицами, среди которых бывший президент государственной корпорации "Укрбуд", подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии на Печерске.

Ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.