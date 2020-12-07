Ексголові Нацгвардії Аллерову відмовили у пом'якшені запобіжного заходу - ВАКС

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Ухвала суду оскарженню не підлягає

Фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд на засіданні у понеділок, 7 грудня, відмовив у зміні запобіжного заходу екскомандувачу Нацгвардії України Юрію Аллерову, який є підозрюваним у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії на суму 81,64 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.

У понеділок, 7 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання сторони захисту щодо зміни запобіжного заходу колишньому очільнику Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексочільника Нацгвардії, разом з іншими особами, серед яких експрезидент державної корпорації "Укрбуд", підозрюють у причетності до корупційних схем із квартирами для Нацгвардії на Печерську.

Раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.