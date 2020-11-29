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29 ноября 2020, 20:22 91

Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук - экзит-пол

29 ноября 2020, 20:22 91
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Он опережает своего конкурента Виталия Михайлишина на 22%
Фото: из открытых источников
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Согласно данным экзит-полов, мэром Черновцов во втором туре вероятно избрали кандидата от партии "Единая альтернатива" Романа Кличука.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Так, согласно результатам опроса "Института социологии Маковецкого", за Романа Кличука проголосовали 59,1% избирателей, а за его оппонента Виталия Михайлишина - 40,9% избирателей.

На брифинге "Института социологии Маковецкого" сообщили, что они опросили сегодня более 4900 избирателей.

В то же время, о победе Романа Кличука, согласно опросу избирателей на выходе из участков, сообщило исследовательское агентство "Info Sapiens", которое опросило 2095 избирателей.

Согласно результатам их экзит-пола, за Романа Кличука проголосовали более 61% избирателей.

В день голосования 25 октября Роман Кличук получил 15 350 голосов избирателей (27,29%), Виталий Михайлишин - 11 998 (21,33%). Активность избирателей в Черновицкой области составляла 34,84%.

Справка: Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции ВО "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.

Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой. Также на выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения.

Черновцы голосование Местные выборы второй тур экзит-пол
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