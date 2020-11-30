ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах

Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре

Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия объявила явку на втором туре выборов мэра в Черновцах: она составила лишь 22,65% избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК. По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского главы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%", - сообщили в ЦИК. В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно. Напомним, согласно данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

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