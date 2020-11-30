ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах
Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре
Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре
Центральная избирательная комиссия объявила явку на втором туре выборов мэра в Черновцах: она составила лишь 22,65% избирателей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского главы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%", - сообщили в ЦИК.
В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно.
Напомним, согласно данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.
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