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30 ноября 2020, 08:41 12

ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах

30 ноября 2020, 08:41 12
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Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре
Выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия объявила явку на втором туре выборов мэра в Черновцах: она составила лишь 22,65% избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

По информации от ТИК, средняя явка на выборах городского главы в Черновцах составила 22,65%. Для сравнения, 25 октября в Черновцах проголосовало 29,50%", - сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что результаты голосования ТИК должны установить до 4 декабря включительно.

Напомним, согласно данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

выборы Черновцы мэр голосование ЦИК ТИК
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