В Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей

Фото: из открытых источников

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы.

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

В избирательной гонке участвуют кандидаты Роман Кличук (партия "Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ( "Команда Михайлишина").

В первом туре голосования 25 октября Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, Виталий Михайлишин - 21,33%. Активность избирателей в Черновицкой области составляла 34,84%.

По данным Центризбиркома, во втором туре выборов мэра Черновцов в целом могут принять участие более 185,5 тыс. избирателей. Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Как сообщает Нацполиция области, по состоянию на 08:00 все 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений.

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Напомним, ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой.