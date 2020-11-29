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29 ноября 2020, 10:48 109

В Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя

29 ноября 2020, 10:48 109
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Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей
Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит повторное голосование на выборах городского головы.

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

В избирательной гонке участвуют кандидаты Роман Кличук (партия "Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ( "Команда Михайлишина").

В первом туре голосования 25 октября Климчук набрал 27,29% голосов избирателей, Виталий Михайлишин - 21,33%. Активность избирателей в Черновицкой области составляла 34,84%.

По данным Центризбиркома, во втором туре выборов мэра Черновцов в целом могут принять участие более 185,5 тыс. избирателей. Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Как сообщает Нацполиция области, по состоянию на 08:00 все 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений.

Порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Напомним, ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой.

Черновцы мэр голосование ЦИК Местные выборы второй тур
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