ЦИК назвала победителя выборов мэра Черновцов

Кличук получил 59,54% голосов избирателей

Кличук получил 59,54% голосов избирателей

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В Черновцах по результатам повторного голосования на выборах городского головы победил кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Результаты повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. По данным ТИК, Кличук Роман обогнал оппонента, получив 59,54% голосов избирателей (25 529 голосов)”, - сказано в сообщении.

Справка: Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательской деятельностью. Был депутатом областного совета от фракции ВО "Батькивщина", позже стал сотым номером в списке "Самопомочи" на парламентских выборах. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Напомним, 29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

30 ноября ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах, выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре.