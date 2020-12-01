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01 декабря 2020, 14:20 68

Антикоррупционеры требуют ликвидации Минрегиона и ГАСИ

01 декабря 2020, 14:20 68
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Возле здания Минрегиона проходит акция против коррупции в строительной отрасли
Возле здания Минрегиона проходит акция против коррупции в строительной отрасли
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В Киеве под зданием Министерства развития общин и территорий проходит бессрочная акция протеста с требованием отправить в отставку главу Минрегиона Алексея Чернышова, довести до конца реформу ГАСИ и уволить с должности и.о. председателя ГАСИ Ирину Король, пишет RegioNews.

Известно, что возле здания Министерства протестуют несколько сотен активистов от разных общественных организаций. Они установили на тротуаре под зданием министерства палатки и объявили свою акцию против коррупции в строительной отрасли бессрочной.

Также активисты разместили у входа в Министерство плакат со списком незаконных разрешений на строительство.

Активисты заявляют, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отвечает за ситуацию в строительной отрасли, в частности, за проваленную реформу ГАСИ, выдачу незаконных разрешений и назначение на должности коррупционеров.

Протестующие заявляют, что чиновники Министерства, а также народные депутаты, в частности, нардеп от "Слуги нарда" Елена Шуляк, лоббируют интересы застройщиков через парламентскую временную следственную комиссию.

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строительство протест коррупция Алексей Чернышев ГАСИ Минрегион акция
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