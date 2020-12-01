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01 декабря 2020, 14:13 258

Главного инспектора таможенного поста "Яворов" задержали за систематические взятки

01 декабря 2020, 14:13 258
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Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности
Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста к коррупционной деятельности
Фото: СБУ
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Во Львове правоохранители задержали главного государственного инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение неправомерной выгоды от водителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник организовал коррупционный механизм во время таможенного оформления авто. За фиксированную сумму денежных средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу", - говорится в сообщении.

Так, в течение смены таможенник получал неправомерную выгоду от 60 тысяч гривен. На своей должности он проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.

Правоохранители задержали фигуранта согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области Служба безопасности Украины обнаружила коррупционную схему незаконной переправки через границу оптовых партий янтаря, к которой причастен один из работников таможни.

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