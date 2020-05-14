ВАКС вынес решение по делу "Укрбуда": Микитася отправляют под домашний арест
Высший анктикорупцийний суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого подозревают в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.
Прокурор САП требовал изменить меру пресечения с невнесенного залога в 100 млн грн на содержание под стражей. Сам Микитась заявил журналистам, что залог вносить не собирается.
Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично.
Теперь в ближайшие два месяца - до 14 июля 2020 года, Максим Микитась обязан находится по месту жительства с ношением электронного браслета.
По данным СМИ, под зданием суда протестовали активисты. Они скандировали "Микитася на нары", в руках держали плакаты "Основатель строительной пирамиды Микитась должен быть наказан!".
ВАКС відправив Микитася під цілодобовий домашній арешт!— ЦПК (@zer0corruption_) May 14, 2020
Виходить, суддя Біцюк вирішив зекономити гроші Микитасю... Адже прокурор просив варту з альтернативою застави у 100 млн грн #справаМикитася
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве прокурора САП относительно продления обязанностей экс-нардепу Максиму Микитасю.
Напомним, ранее детективы НАБУ объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу.
Главному фигуранту дела екснардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.
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