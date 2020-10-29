В СНБО видят два пути решения ситуации с Конституционным судом

Работу Конституционного суда могут реформировать

Работу Конституционного суда могут реформировать

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На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) будут рассматривать два сценария решения ситуации с Конституционным судом.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает RegioNews.

По его словам, первый сценарий предусматривает внесение законопроектов для восстановления работы системы электронного декларирования, второй - урегулирование работы Конституционного суда.

Есть два сценария. Первый - это целый пакет законопроектов, который президент быстро внесет в парламент после решения СНБО. Второй - это оценка деятельности Конституционного суда и попытка отрегулировать его работу, чтобы он не позволял себе подобные политические эксцессы", - заявил Подоляк.

Он также добавил, что возможно, парламенту будут предложены несколько направлений реформирования Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Также у Зеленского не исключают, что в КСУ будет замена судей.