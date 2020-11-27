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27 ноября 2020, 15:00 12

Стали известны результаты выборов-2020 в Сумской области

27 ноября 2020, 15:00 12
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Сумской областной совет и в городах Сумы, Ахтырка и Шостка.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В Сумской областной совет прошло 6 партий и избрано 64 депутата. Крупнейшие фракции будут иметь партии "Слуга народа" (16 депутатов) и ОПЗЖ (14 депутатов).

В городе Сумы победил представитель партии "Батькивщина" действующий городской голова Александр Лысенко. За него проголосовало 60,32% избирателей. В Сумской городской совет прошли 5 партий. Наибольшее количество мандатов будет у партии "Батькивщина" (13).

В городе Ахтырка мэром стал представитель партии "Сила и честь" Павел Кузьменко, а в горсовет прошли 7 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "Сила и честь" и ОПЗЖ - по 7 депутатов в каждой.

В городе Шостка городским головой избран представитель партии "Наш край" Николай Нога. По количеству голосов в горсовете, куда прошли представители 7-ти партий, лидирует ОПЗЖ (10 мандатов). У партий "За майбутне" и "Слуга народа" по 6 мандатов у каждой.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черновицкой и Днепропетровской областях.

выборы мэр Сумы облсовет горсовет Сумская область Лысенко Александр
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