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19 ноября 2020, 16:00 9

Стали известны результаты выборов-2020 в Черновицкой области

19 ноября 2020, 16:00 9
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Черновицкий областной совет и в городах Черновцы, Вижница и Хотин.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Черновицкий областной совет избрано 64 депутата от 8-ми партий. Самая большая фракция будет у президентской партии "Слуга народа" (12 мандатов). У трех партий: "Едина Альтернатива", "ЕС" и "Батькивщина" будет одинаковое количество мандатов – 9.

Так, в городе Черновцы 29 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за пост мэра будут бороться кандидат от партии "Едина Альтернатива" Роман Клинчук и представитель политсилы "Команда Михайлишина" Виталий Михайлишин. В Черновицкий горсовет вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партии "Едина Альтернатива" (11). Три партии "Европейская солидарность", "Пропозиция" и "Команда Михайлишина" будут иметь во вновь избранном горсовете по 6 депутатов каждая.

В городе Вижница городским головой избран самовыдвиженец Алексей Чепиль. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 9 партий, лидируют "Европейская солидарность" и "За майбутне" по 5 и 4 депутата соответственно.

В городе Хотин мэром стал самовыдвиженец Андрей Дранчук, а в горсовет прошли 8 партий. Крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" и "Батькивщины" по 5 и 4 депутата соответственно.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Львовской и Днепропетровской областях.

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