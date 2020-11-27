Стали відомі результати виборів-2020 у Сумській області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Сумської обласної ради та у містах Суми, Охтирка і Шостка.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
До Сумської обласної ради пройшло 6 партій та обрано 64 депутати. Найбільші фракції будуть мати партії "Слуга народу" (16 депутатів) та ОПЗЖ (14 депутатів).
У місті Суми переміг представник партії "Батьківщина" чинний міський голова Олександр Лисенко. За нього проголосувало 60,32% виборців. До Сумської міської ради пройшли 5 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Батьківщина" (13).
У місті Охтирка мером став представник партії "Сила і честь" Павло Кузьменко, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільші фракції будуть у партій "Сила і честь" та ОПЗЖ - по 7 депутатів у кожної.
У місті Шостка міським головою обрано представника партії "Наш край" Миколу Ногу. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 7-ти партій, лідирує ОПЗЖ (10 мандатів). У партій "За майбутнє" та "Слуга народу" по 6 мандатів у кожної.
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