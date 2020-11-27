Стали відомі результати виборів-2020 у Сумській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Сумської обласної ради та у містах Суми, Охтирка і Шостка.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Сумської обласної ради пройшло 6 партій та обрано 64 депутати. Найбільші фракції будуть мати партії "Слуга народу" (16 депутатів) та ОПЗЖ (14 депутатів).

У місті Суми переміг представник партії "Батьківщина" чинний міський голова Олександр Лисенко. За нього проголосувало 60,32% виборців. До Сумської міської ради пройшли 5 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Батьківщина" (13).

У місті Охтирка мером став представник партії "Сила і честь" Павло Кузьменко, а до міськради пройшли 7 партій. Найбільші фракції будуть у партій "Сила і честь" та ОПЗЖ - по 7 депутатів у кожної.

У місті Шостка міським головою обрано представника партії "Наш край" Миколу Ногу. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 7-ти партій, лідирує ОПЗЖ (10 мандатів). У партій "За майбутнє" та "Слуга народу" по 6 мандатів у кожної.

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