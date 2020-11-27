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27 ноября 2020, 13:39 569

Главой Полтавского областного совета переизбрали Александра Биленького

27 ноября 2020, 13:39 569
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За его кандидатуру проголосовал 71 депутат из 84
За его кандидатуру проголосовал 71 депутат из 84
Фото: poltava.to
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Полтавская областная рада провела первое заседание первой сессии после местных выборов, которые состоялись 25 октября. На заседании был избран временный президиум, члены счетной комиссии, а также избрали председателя облсовета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Отмечается, что на должность председателя Полтавского областного совета было выдвинуто лишь одну кандидатуру - Александра Биленького от партии "Доверие".

Результаты голосования следующие: за Александра Биленького проголосовал 71 депутат, 12 депутатов проголосовали против, 1 бюллетень потерялся.

Таким образом, Александр Биленький второй раз стал председателем Полтавского облсовета.

Также новоизбранного председателя облсовета поздравил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Поздравляю новоизбранного главу облсовета Александра Биленького. Я уверен, что мы и дальше консолидировано продолжим работать на развитие региона. Желаю каждому депутату сил и вдохновения. К работе!".

Кроме того, председатель ОГА поздравил депутатов облсовета и отметил, что политика никогда не должна помешать конструктивному диалогу, сотрудничеству и движению вперед. "И сегодняшнее голосование за председателя облсовета - пример единения, прямая демонстрация того, что этот конструктивный диалог возможен", - добавил он.

Напомним, 22 ноября в Полтаве состоялся второй тур выборов мэров.

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