Главой Полтавского областного совета переизбрали Александра Биленького
Полтавская областная рада провела первое заседание первой сессии после местных выборов, которые состоялись 25 октября. На заседании был избран временный президиум, члены счетной комиссии, а также избрали председателя облсовета.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Полтавщина".
Отмечается, что на должность председателя Полтавского областного совета было выдвинуто лишь одну кандидатуру - Александра Биленького от партии "Доверие".
Результаты голосования следующие: за Александра Биленького проголосовал 71 депутат, 12 депутатов проголосовали против, 1 бюллетень потерялся.
Таким образом, Александр Биленький второй раз стал председателем Полтавского облсовета.
Также новоизбранного председателя облсовета поздравил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов: "Поздравляю новоизбранного главу облсовета Александра Биленького. Я уверен, что мы и дальше консолидировано продолжим работать на развитие региона. Желаю каждому депутату сил и вдохновения. К работе!".
Кроме того, председатель ОГА поздравил депутатов облсовета и отметил, что политика никогда не должна помешать конструктивному диалогу, сотрудничеству и движению вперед. "И сегодняшнее голосование за председателя облсовета - пример единения, прямая демонстрация того, что этот конструктивный диалог возможен", - добавил он.
Напомним, 22 ноября в Полтаве состоялся второй тур выборов мэров.