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27 ноября 2020, 14:19 438

В Киевском облсовете произошла драка с участием депутатов и полиции

27 ноября 2020, 14:19 438
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Стычка произошла якобы из-за коронавируса у одного из депутатов
Стычка произошла якобы из-за коронавируса у одного из депутатов
Фото: скриншот видео
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В здании Киевского областного совета произошло силовое противостояние между народным депутатом от "Батькивщины" Константин Бондаревым и работниками полиции.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

По информации журналистов, правоохранителей вызвали, чтобы вывести "бютовца" Руслана Браславского, относительно которого, как заявили депутаты, есть подозрение в заболевании COVID-19.

После того, как Бондарев вытолкал полицейских, сессия продолжилась. Сегодня снова выбирают главу Киевского облсовета. 25 октября Ярославу Москаленко ("За будущее") не хватило одного голоса для победы над Александром Скляровым ("Слуга народа")", - сообщают журналисты.

В драке также принял участие нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Руслан Браславский остался в зале и пообещал завтра сделать ПЦР-тест.

Также сообщается, что позавчера, 25 ноября, партии "Слуга народа", БЮТ и ОПЗЖ поддержали Александра Скляренко и отказались от повторного голосования за председателя облсовета, и поэтому "их оппоненты решили нанести превентивный удар, вызвав полицию".

Напомним, 25 ноября Киевский облсовет провалил выборы главы, ни один из кандидатов не набрал достаточно голосов.

Киевская область депутаты облсовет драка полиция
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