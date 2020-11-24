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24 ноября 2020, 14:18 63

В Украину не пустили венгерского чиновника, который вмешивался в выборы на Закарпатье

24 ноября 2020, 14:18 63
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Ему недавно запретили въезд в Украину
Ему недавно запретили въезд в Украину
Фото: mukachevo.net
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Пограничники не пропустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, которому ранее запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Известно, что во вторник 24 ноября Грежа прибыл на пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Там пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу.

Издание отмечает, что украинская сторона знала о запланированном визите чиновника от венгерской стороны.

После около часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию, свидетельствуют источники ЕП. Официальных заявлений сторон пока не поступало", - пишет издание.

Грежа был фигурантом скандала из-за истории с его должностью, которая звучала как "уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатской области".

После ноты протеста Украины Будапешт переименовал ее в "уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем".

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине, в день выборов Петер Сийярто агитировал в соцсети за "Партию венгров Украины".

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