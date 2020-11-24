В Украину не пустили венгерского чиновника, который вмешивался в выборы на Закарпатье

Ему недавно запретили въезд в Украину

Ему недавно запретили въезд в Украину

Фото: mukachevo.net

Пограничники не пропустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, которому ранее запретили въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Известно, что во вторник 24 ноября Грежа прибыл на пункт пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Там пограничники проинформировали его о запрете на въезд и не позволили пересечь границу.

Издание отмечает, что украинская сторона знала о запланированном визите чиновника от венгерской стороны.

После около часового ожидания чиновник вернулся в Венгрию, свидетельствуют источники ЕП. Официальных заявлений сторон пока не поступало", - пишет издание.

Грежа был фигурантом скандала из-за истории с его должностью, которая звучала как "уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатской области".

После ноты протеста Украины Будапешт переименовал ее в "уполномоченный министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем".

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине, в день выборов Петер Сийярто агитировал в соцсети за "Партию венгров Украины".