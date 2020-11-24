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Стало известно, когда состоятся повторные выборы в Броварах
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24 ноября 2020, 10:36 322

Стало известно, когда состоятся повторные выборы в Броварах

24 ноября 2020, 10:36 322
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Решение приняла созданная Броварская городская территориальная избирательная комиссия
Решение приняла созданная Броварская городская территориальная избирательная комиссия
Фото из открытых источников
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В понедельник, 23 ноября, Броварская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о дате повторных выборов депутатов Броварского городского совета и броварского городского головы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Трибуна-Бровары" на своей странице в Facebook

Так, повторные выборы состоятся 17 января 2021 года.

Сегодня вновь Броварская ТИК приняла решение о дате повторных выборов. Так, повторные выборы городского председателя Броварской ОТГ и депутатов городского совета состоятся 17 января 2021 года.

Posted by Трибуна - Бровары on Monday, November 23, 2020

Известно, что 9 ноября Киевский окружной административный суд по иску кандидата на должность броварского городского головы Андрея Саука признал такими, что не состоялись, выборы городского головы и депутатов городского совета Броварской территориальной общины, и обязал ТИК провести повторные выборы.

Напомним, 22 ноября в городе Бровары на Киевщине произошло повторное голосование на выборах городского головы.

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