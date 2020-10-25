Глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине

В день выборов Петер Сийярто агитировал в соцсети за "Партию венгров Украины"

В день выборов Петер Сийярто агитировал в соцсети за "Партию венгров Украины"

Фото: УП

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Единственная венгерская партия КМКС, баллотируется в Закарпатский областной совет, и было бы плохо, если бы венгры не остались без представительства на уровне области", - написал Сийярто.

Он также призвал поддержать на выборах мэра Берегового действующего городского председателя Золтана Бабяка.

Не случайно много взглядов приковано к Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк сделал замечательную работу, было бы хорошо, если бы он мог продолжать", - написал министр.

Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без прохождения 14-дневного карантина.

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Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра на Закарпатье, да еще и в день выборов – беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза", - написала она на своей странице в Facebook.

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