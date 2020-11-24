Перед вторым туром выборов в Черновцах решили раздать по 1 тысячи гривен - КИУ

Инициатором такого решения выступил один из кандидатов на должность мэра

Инициатором такого решения выступил один из кандидатов на должность мэра

Фото: из открытых источников

Черновицкая городская рада приняла решение о выделении единовременной помощи местным жителям в размере 1 тысячи гривен. Отмечается, что такое решение является реакцией на пандемию коронавируса.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Так, единовременное пособие выдадут пенсионерам и малообеспеченным жителям. Деньги будут выдавать по заявлениям малообеспеченных граждан. Чтобы выделить жителям города по 1 тыс. грн, депутаты горсовета внесли изменения и дополнения в программу "Защита" на 2019-2021 годы.

Отмечается, что за это проголосовали все депутаты, которые присутствовали на сессии. Ожидается, что деньги горожанам смогут поступить до конца текущего года.

В КИУ отмечают, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов горсовета, который вышел во второй тур выборов. Об этом пишут местные СМИ в рекламных публикациях.

Напомним, 29 ноября в Черновцах пройдет второй тур выборов мэра, а в борьбе за мэрское кресло сойдутся Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин от "Команды Михайлишина". В первом туре Кличук получил 27,23% голосов избирателей, а Михайлишин - 21,31%.

Ранее сообщалось, КИУ зафиксировал существенные нарушения во время второго тура выборов мэров.