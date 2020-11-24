В Україну не пустили угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті

Йому віднедавна заборонений в'їзд в Україну

Йому віднедавна заборонений в'їзд в Україну

Фото: mukachevo.net

Прикордонники не пропустили в Україну угорського політика Іштвана Грежу, якому раніше заборонили в'їзд в Україну через втручання угорського уряду в місцеві вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Відомо, що у вівторок 24 листопада Грежа прибув на пункт пропуску "Лужанка" в Закарпатській області. Там прикордонники проінформували його про заборону на в'їзд і не дозволили перетнути кордон.

Видання зазначає, що українська сторона знала про запланований візит чиновника від угорської сторони.

Після близько годинного очікування посадовець повернувся до Угорщини, свідчать джерела ЄП. Офіційних заяв сторін наразі не надходило”, - пише видання.

Грежа був фігурантом скандалу через історію з його посадою, яка звучала як "уповноважений міністра з питань розвитку Закарпатської області”.

Після ноти протесту України Будапешт перейменував її на "уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег та Закарпаттям”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні, у день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України".