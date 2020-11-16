В Каменце-Подольском на выборах мэра выиграл "свободовец" - ОПОРА
В голосовании приняли участие 26 786 избирателей
В голосовании приняли участие 26 786 избирателей
Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия Хмельницкой области установила результаты повторного голосования - мэром стал "свободовец" Михаил Поситко.
Как передает RegioNews, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
В повторном голосовании по выборам городского головы Каменец-Подольского, что на Хмельнитчине, более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получил выдвиженец ВО "Свобода" Михаил Поситко", - говорится в сообщении.
За него проголосовали 15 404 избирателей - 58,33% голосов.
Его соперник Владимир Мельниченко (самовыдвижение) - получил 11 001 голос.
Ранее сообщалось, что по результатам экзит-полла на выборах мэра Каменец-Подольского Хмельницкой области побеждает Михаил Поситко.
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