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16 ноября 2020, 10:44 62

В Каменце-Подольском на выборах мэра выиграл "свободовец" - ОПОРА

16 ноября 2020, 10:44 62
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В голосовании приняли участие 26 786 избирателей
В голосовании приняли участие 26 786 избирателей
Фото: из открытых источников
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Каменец-Подольская городская территориальная избирательная комиссия Хмельницкой области установила результаты повторного голосования - мэром стал "свободовец" Михаил Поситко.

Как передает RegioNews, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

В повторном голосовании по выборам городского головы Каменец-Подольского, что на Хмельнитчине, более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, получил выдвиженец ВО "Свобода" Михаил Поситко", - говорится в сообщении.

За него проголосовали 15 404 избирателей - 58,33% голосов.

Его соперник Владимир Мельниченко (самовыдвижение) - получил 11 001 голос.

Ранее сообщалось, что по результатам экзит-полла на выборах мэра Каменец-Подольского Хмельницкой области побеждает Михаил Поситко.

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