Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса городским головой

С ГТИК судилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

С ГТИК судилась кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

Фото Суспильне Харьков

Второй апелляционный административный суд поддержал решение суда первой инстанции и признал регистрацию Кернеса городским головой на основании заявления с электронной подписью законной.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия законно зарегистрировала Геннадия Кернеса на основании заявления, поданного с использованием электронной подписи - к такому выводу 16 ноября пришел Второй апелляционный административный суд.

К городской избирательной комиссии обратилась с иском кандидат в мэры Харькова Ирина Денисова, к апелляционной жалобе также присоединилась кандидат в мэры Наталья Пилипенко.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что ответчик действовал исключительно в рамках закона, поскольку заявление было создано и подписано способом, предусмотренным Избирательным кодексом Украины, подписант такого заявления был безусловно и однозначно идентифицирован и имел действующий квалифицированный сертификат открытого ключа, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований, — объявила председательствующая в коллегии судья Зоя Подобайло.

Напомним, ранее сообщалось, что Кернес будет принимать личное участие в инаугурации.